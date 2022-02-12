Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni transferini resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekip, Fransız ekibi Dijon FCO takımında forma giyen 28 yaşındaki sporcu Moussa Konate'yi renklerine bağladığını açıkladı.

MOUSSA KONATE KİMDİR?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre forvet hattında görev yapan 28 yaşındaki sporcu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşma sağlandı.

3 Nisan 1993'te Senegal'in M'Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı.

Senegal milli takımının formasını da 32 kez giyen Konate, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

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