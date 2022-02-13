Fenerbahçe Spor Kulübü, GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun hakkında üzücü haberi verdi. Alınan bilgiye göre; Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye farkı getirdi Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Serdar Dursun damga vurdu. Maça sonradan dahil olan golcü oyuncu, 3 gol atıp hat trick yaptı
Giresun'da 3 puan Fenerbahçe'nin Giresunspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.