Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 0-0 biten Antalyaspor ve 120 dakika gol atılamayan Göztepe maçı sonrası eleştirilerin odağındaydı. Bu eleştirilerden etkilenmemek için sosyal medyayı kullanmadığını söyleyen genç teknik adam, "Zaman zaman oyun anlamında sıkıntılar olabilir. Ama unutulmasın hâlâ oyun anlamında yenilgimiz yok. Hep söylüyorum ben Beşiktaş‘ın bir çalışanıyım. Ne derlerse onu yapıyorum" şeklinde konuştu.

"HABERİM YOK"

Azerbaycan Millî Takımı'nın başına geçeceği şeklinde çıkan iddialara da açıklık getiren Karaveli, "Bana gelen bir şey yok. Çıkan haberleri de bir arkadaşım haber verdi" dedi. Öte yandan bir programda Beşiktaş'a kendisini Önder Karaveli'nin aldığını ve Beşiktaş'a dönmek istediğini söyleyen Muhammed Demirci için de konuşan Karaveli, "O dönem kim olsa Muhammed'i alırdı. Çünkü hakikaten çok büyük bir yetenekti" ifadelerini kullandı.

KARTAL ADANA YOLCUSU

Kupada çeyrek finale kalarak moral bulan Beşiktaş, bir günlük izinin ardından Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar bugün 13.30'da yapacağı idmanın ardından 17.00'de özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Ersin ile turladı Maçın normal süresi ve uzatmaları gol getirmedi, penaltılara geçildi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapıp takımını ayakta tutan Ersin Destanoğlu iki penaltı vuruşunu çıkararak Kartal'ı 3-1'lik üstünlükle tura uçurdu

Beşiktaş'a istenmeyen oyuncularından büyük külfet Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'a teklif gelmedi. Dört oyuncu için bu sezon 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çöpe gitti