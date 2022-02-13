Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de Süper Lig'in erken finali var... Bir yanda büyüklere çift haneli farklar atan lider Trabzonspor, diğer tarafta ligde ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Konyaspor. İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Bordo mavililer galip geldiği takdirde maç fazlasıyla puan farkını 12'ye çıkaracak ki bu bir anlamda 'tamam' anlamına gelecek. Konya'nın üç puanı ise şampiyonluk heyecanının kalan haftalarda da 'devam' edeceğini gösterecek.

18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ki taraftar da maça hazır. Mücadeleye ilgi büyük. 41 bin kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolacak. Karadeniz ekibinde, cezalı Bruno Peres ile sakatlığı devam eden Fode Koita, forma giyemeyecek. Hamsik'in durumu ise maç günü belli olacak. Konyaspor cephesinde ise Ahmed Hassan ve Cikalleshi takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor'un iç sahada 18 maçtır mağlubiyet görmediğini ve bu anlamda psikolojik üstünlüğü elinde bulundurduğunu hatırlatalım.

Haftanın hakemleri açıklandı: Trabzonspor-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren lider Trabzonspor ile kendisini en yakın rakibi Konyaspor arasındaki oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor Anthony Nwakaeme ile anlaştı! İmza atması bekleniyor Trabzonspor, Nwakaeme ile yapılan 2 aylık görüşmelerde sona geldi. Başarılı performansıyla Trabzonspor’un vazgeçilmesi haline gelen Nwakaeme ile yıllık 1,5 milyon Euro ve artı bonuslar içeren 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıldız oyuncunun menajerinden de yeşil ışık gelmiş durumda.