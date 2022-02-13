Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kupaya veda edenlerin buluşmasında lige tutunmaya çalışan Giresunspor, çıkış arayan Fenerbahçe’yi misafir etti. Fiziksel gücü yüksek yeşil beyazlılar karşısında, orta sahası ağır yaralı sarı lacivertlilerin nasıl bir duruş sergileyeceği merak ediliyordu ki; maç golle başladı. Aylar sonra formasına kavuşan Altay henüz 2. dakikada Chiquinho’nun Süper Lig’deki ilk golünü sadece izleyebildi: 1-0.

Altay devleşti

Maça adeta mağlup başlayan Fenerbahçe’nin reaksiyon vermesini bekleyenler uzun bir süre beklemek durumunda kaldı. Zira sağlı sollu ataklarla yüklenen Giresun’un rakibine nefes aldırmaya niyeti yoktu. Ev sahibi bu sezon en çok isabetli şut çektiği maçı oynarken, Fenerbahçe, Adana Demir karşılaşmasıyla birlikte kalesinde ne çok şutu görürken kalesinde devleşen Altay farkın açılmasını önledi.

Pelkas hesabı kesti

Maça Valencia’nın 30’daki klas golüyle ortak olan Fenerbahçe, üstünlüğü Pelkas’la buldu. İkinci yarıda oyuna giren Yunan yıldız, 53’te gelişen kontrada Okan’ı çaresiz bırakan bir vuruşla skoru 2-1’e taşıdı. İlerleyen dakikalarda Giresun’un baskısı beraberlik için yetmedi, Fenerbahçe’nin farkı açma çabalarına Berisha’nın beceriksizliği engelledi. Galibiyet hasretini dindiren Fenerbahçe oldu.

Her şeyin farkındayız

Sakatlığının ardından 106 gün sonra formasına kavuşan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Giresun mücadelesinin kazanma duygusunu yeniden kazandırdığını söyledi. Genç eldiven genel gidişat için de "Formanın ağırlığının farkındayım. Camianın büyüklüğünün ve nasıl futbol sergilememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kendi içimizde konuşuyoruz" dedi.

HASTANELİK OLDU

İkinci yarı oyuna giren Fenerbahçeli Serdar Dursun sakatlık yaşadı. Elmacık kemiği şişen golcü isim oyuncu değişikliği işaretine rağmen çıkmak istemedi. Hakem Zorbay Küçük de devreye girdi. Doktorların oynamasını doğru bulmadığı Serdar Dursun elmacık kemiği kırığı şüphesiyle hastaneye götürüldü.

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