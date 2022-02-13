Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray evinde kurtuluş maçı olarak gördüğü Kayseri mücadelesinde bir puanı zor kurtardı: 1-1. Etraf yangın alanına dönmüş, takım düşme hattına demir atmış, taraftar yönetim ve oyunculara en ağır tepkileri gösterirken, Domenec Torerent’in on bir kurma deneyleri Aslan’a pahalıya mal oldu. En acil ihtiyaç olarak alınan ön libero Pulgar, Feghouli ve Babel sevdası yüzünden kulübede, Berkan-Taylan ikilisi sahadaydı. Teknik kapasitesi düşük kalan Cimbom yine kazanamadı.

Kısır devre

Maçın ilk bölümünde Galatasaray rakibine ileride baskı kurmayı başardı. Ancak buna rağmen düşük tempodaki oyun sebebiyle sarı kırmızılılar fazla pozisyon bulamadı. Yandan gelen ortalarda Gomis istediği vuruşları yapamadı. 10’da Aslan adına ilk yarının en net fırsatını Feghouli kalecinin üstüne nişanladı. 24’te Nelsson ıskaladı, Cardoso’nun bomboş anda aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti. İkinci yarı ise G.Saray biraz olsun kıpırdadı.

Bir puanı kurtardı

48’de Gomis’in kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 60’da Kerem, 62’de Cicaldau bir kaç metreden topu kaleciye nişanladı. 65’te Kerem’in klasikleşen harika vuruşunu Bilal parmaklarının ucuyla köşeden çeldi. Geriye yaslanıp fırsat kovalayan Kayseri 69’da kaleyi bulan ilk şutunu gole çevirdi. Thiam, Berkan-Boey ikilisinden söktüğü topu arka direğe kesti, Cardoso yere sektirerek vuruşuyla Pena’yı avladı: 1-0. 84’te Mustafa yaptığı kafa vuruşuyla bir puanı kurtaran isim oldu: 1-1.

Bu Galatasaray hasta!

Cimbom'un büyük gol umudu Bafetimbi Gomis, 1365 gün sonra Galatasaray formasıyla dün sahne alırken son vuruşlarda sıkıntı yaşadı. Maçın ardından dobra sözler kullanan Fransız yıldız, "Mutlu değiliz. Taraftar bizi çok destekledi ama kazanamadık" derken, "Karşımızdaki Galatasaray hasta, bu takım hasta bir Aslan. Fakat Galatasaray büyük bir kulüptür. Bazen olmayınca olmuyor. Son iki maçta iki beraberlik aldık ama takımda bir ilerleme var. Daha agresif oynuyoruz, kazanmayı istiyoruz. Bu maçta kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA UMUT VERDİ

G.Saray'ı mağlubiyetten kurtaran golü atan Mustafa Muhammed, "Kazanmak için oynadık. Aklımızda hep galibiyet vardı. Kulüp içinde futbolcular dahil kimse mevcut durumdan memnun değil. Bu durum kısa süre içerisinde düzelecek" açıklamasını yaptı.

TRİBÜNLERE '6' İŞARETİ YAPINCA

Uzatmada oyundan çıkan Kayserispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, tribünlerden gelen tepkiler üzerine eliyle 6 yapınca (F.Bahçe'nin 6-0'lık galibiyeti) olay çıktı. Semih Kaya, maç sonunda Akdağ’ın üzerine yürüdü. Araya girenler kavgayı önledi.

KARAMAN'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Kayseri çalıştırıcısı Hikmet Karaman, "Zor bir maçtı, 1 puanla ayrılmak iyiydi. Son dakika golü yemeseydik daha iyi olabilirdi" derken, "Kupada hep dışarıdayız. F.Bahçe dışarıda, Beşiktaş deplasman, sonra Trabzon dışarıda. Bari final Brezilya'da olsaydı" siteminde bulundu.

Son 14 karşılaşmada 1 galibiyet: Galatasaray beraberlikle yetindi Süper Lig'in 25. haftası kapsamında sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray, 1-1'lik beraberlikle yetindi. Aslan son 14 maçında yalnızca 1 kez galibiyetle buluşabildi.

Mustafa Cengiz’in projesi Galatasaray’a ilaç oldu: 11 milyon lira tasarruf sağlayacak Galatasaray’ın yıllık 7 milyon lira olan elektrik gideri 16 milyon liraya yaklaşmış durumda. Kasım ayında hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz’in geliştirdiği güneş paneli projesi ile Sarı-Kırmızı ekibin gideri 5 milyon liranın altına düşecek.