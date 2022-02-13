Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. Miguel Cardoso'nun 69'uncu dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, 84'üncü dakikada Mostafa Mohamed ile skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraftarı önünde bir puana razı olan Galatasaray, bu sonuç ile birlikte Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

İBRAHİM AKDAĞ'DAN OLAY HAREKET

Müsabakanın son dakikalarında konuk ekip futbolcusu İbrahim Akdağ'ın Galatasaray tribünlerine yaptığı hareket ortamı gerdi.

Kayserispor'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, karşılaşmanın 90+5. dakikasında oyundan alındı. Akdağ, müsabakanın son anlarından oyundan alınırken sarı kırmızılı tribünlere "6" işareti yaptı.

İbrahim Akdağ'ın bu hareketi sonrası gerginlik yaşanırken maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan sert tepki geldi. İbrahim Akdağ'ın hareketine sinirlenen ve Akdağ'ın üzerine yürüyen Semih Kaya, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Oyundan çıkarken yaptığı hareketle tepki çeken İbrahim Akdağ, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Akdağ, "Galatasaraylı taraftarlar yavaş çıkmama tepki gösterdi. 6 dakika uzamayacak mı zaten diyerek 6 işareti yaptım. Kayserispor formasını terletiyorum. Gönderme yapmak aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir saygısızlık yapmam. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" diye konuştu.

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