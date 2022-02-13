Türkiye Gazetesi

Kendi evinde Yukatel Kayserispor’la karşılaşan Galatasaray, 1-1’lik sonuçla sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının bitişiyle Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan büyük hata sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY’DAN BÜTÜK HATA

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yapılan hatalı paylaşım gündem oldu. Karşılaşmanın ilk yarı sonucunu "Galatasaray 0-0 Denizlispor" olarak paylaşan resmi hesap, ti'ye alındı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Galatasaray sosyal medya ekibi tarafından, maçın ilk yarı sonucunun yanlış yazıldığı anlaşıldığında tweet silindi.

İbrahim Akdağ'ın hareketi Galatasaray tribünlerini çılgına çevirdi Evinde Kayserispor'u ağırlayan ve karşılaşmanın 1-1 berabere sona ermesi ile 1 puana razı olan Galatasaray'da sular durulmazken, karşılaşmaya maçın uzatma anlarında İbrahim Akdağ'ın Galatasaray tribünlerine eliyle 6 işareti yapması damga vurdu.

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