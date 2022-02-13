Türkiye Gazetesi

Almanya Bundesliga’nın 22’inci haftasında lider Bayern Münih, Bochum’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 önde kapatan Bochum, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak sansasyonel bir skora imza attı.

YARIM SAATTE 4 GOL

Karşılaşmanın 9’uncu dakikasında Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, yarım saat içerisinde kalesinde 4 gol görerek ilk yarıyı geride kapattı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bochum, Antwi-Adjei’nin 14. Dakikada attığı golle skoru eşitledi. Ardından Locadia'nın 38. dakikada penaltı golüyle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. Gamboa'nın 40. dakikadaki golüyle Bochum skoru 3-1 yaptı. 4 dakika sonra ise Gerrit Holtmann, ceza sahası sol ön çizgisi üzerinden şık bir gol kaydederek farkı 3'e çıkardı ve skoru 4-1'e taşıdı.

SAHADAN YENİK AYRILDI

Karşılamanın ikinci yarısında sahneye bir kez daha çıkan Robert Lewandowski, bir gol daha bularak durumu 4-2’ye getirdi. Ancak Bavyera ekibi, karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol atamazken sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

47 YIL SONRA BİR İLK

Güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 4-1 önde kapatan Bochum, Bayern Münih'e de 47 yıl sonra bir ilk yaşattı. Bochum, 22 Kasım 1975'ten bu yana Bayern Münih'e bir lig maçının ilk yarısında dört gol atan ilk takım oldu.

Acun Ilıcalı çaresiz! Hull City kazanmayı unuttu Hull City’de kriz büyüyor. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra üst üste 3 maçını kazanan Hull City, İngiltere Championship'in 31’inci haftasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu. Alınan yenilgiyle galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu. Ilıcalı’nın isteğiyle takımın başına getirilen Şota Arveladze, çıktığı 4 maçın 3’ünü kaybetti.

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de işler gittikçe kötüleşiyor! Şota isyan etti Acun Ilıcalı’nın büyük umutlarla satın aldığı Hull City’de işler yolunda gitmiyor. Peş peşe aldıkları yenilgilerle düşme hattına yaklaşan Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze'yi tedirgin etmeye başladı. Futbolcularının performansı hakkında eleştirilerde bulunan Şota, antrenmanlarda oyuncularının iyi olduğunu ancak sahada bunu gösteremediklerini belirtti.

Hull City kazanmayı unuttu! Acun Ilıcalı’nın rüyası kısa sürdü Acun Ilıcalı’nın Hull City rüyası kısa sürdü. İngiltere Championship'in 31’inci haftasında, Hull City ile Derby Country karşı karşıya geldi. 3-1 mağlup olan Hull City, galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Ilıcalı’nın özellikle takımın başına getirdiği teknik direktör Şota Arveladze, çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı.