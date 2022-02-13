Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve Türkiye'de katıldığı televizyon programı ile futbol dışında da adını duyuran İbrahim Yattara, futbolcu bıraktıkran 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü.

61 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

'Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli’ye geldi. Süper Amatör Lig A Grubu müsabakasında Yeşil Çivril Belediyespor'un, evindeki Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı.

Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

Yattara futbola geri döndü: Yeni adresi Yeşil Çivril Belediyespor Uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyen ve 2015 yılında futbolu bırakan İbrahim Yattara'nın Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaştığı belirtildi.