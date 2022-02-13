Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sadece 29 puan toplayabilen ve düşme hattına oldukça yakın olan Galatasaray'da Torrent'in koltuğu sallanıyor. Terim'in ardından sarı kırmızılı ekibin başına getirilen ancak kötü gidişata dur diyemeyen teknik adamın görevine son verileceği iddia ediliyor.

Tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da Domenec Torrent'in yerine kimin geleceği tartışılırken, en çok dile getirilen adaylardan olan Okan Buruk konuya dair açıklamalarda bulundu.

"HABER BEKLİYORUM"

Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Buruk, TV 100'e konuşarak, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez" dedi.

Görev verilmesi durumunda hazır olduğunun altını çizen Buruk, "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER ADAY BÜLENT KORKMAZ

Sosyal medyada teknik direktör değişimine sıcak bakan taraftarların Okan Buruk dışında bir diğer adayı da Bülent Korkmaz olurken, Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini koruyor.

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