Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25'inci haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiğinde kırık oluşan Serdar Dursun ameliyat edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Dursun'un GZT Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sağ taraf zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, Serdar Dursun'u takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı belirtilerek, "Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu. Serdar Dursun’a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku: Kırık tespit edildi GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Fenerbahçeli Serdar Dursun'da kırık tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Giresun'da güldü: Yıkılmadım ayaktayım Daha 2. dakikada geriye düşen sarı lacivertliler, baskılı ve istekli oyununun neticesini Valencia ve Pelkas'ın golleriyle aldı. Fenerbahçe, yaklaşık üç ay aradan sonra deplasman galibiyeti gördü