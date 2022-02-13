Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs salgınına yakalandı. İstanbul deplasmanında Galatasaray oynanacak maç için ttakım kafilesinde bulunan Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Maç öncesinde raporu alan sarı kırmızılı kulüp yetkilileri Mane'yi kadrodan çıkardı.

GİRESUN KADROSUNDA DA OYNAMAYACAK

Koronavirüs salgınından ötürü karantina sürecine giren Carlos Mane, Galatasaray maçından sonra bu hafta Kayseri'de oynanacak Giresunspor maçı kadrosunda da olmayacak.

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs şoku Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 3 futbolcu, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

İspanyal Kralı VI. Felipe koronavirüse yakalandı İspanya Kralı VI. Felipe'nin covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.