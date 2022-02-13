Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi zirveyi yakından ilgilendiren dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor en yakın takipçisi Konyaspor'u evinde 2-1 ile devirdi ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller yeni transferi Edin Visca'dan geldi. Konyaspor'un tek sayısını ise Cikalleshi kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 60 yaparak liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti. Konyaspor ise bir maç eksiğiyle 48 puanla 2. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Nwakaeme'nin aşırtma pasında, savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, topu kontrol edemeyince bordo-mavililer, bir fırsatı değerlendiremedi.

13' Trabzonspor, öne geçti. Orta alandan aldığı top ile sol kanattan ilerleyen Cornelius'un pasında, ceza alanı içinde Visca, kontrol ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

22' Bakasetas'ın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Sehic, sol direk köşesinden yatarak topu kornere çeldi.

23' Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

27' Bytyqi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

30' Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, top üst direğe çarparak auta gitti.

43' Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor'un misafiri Konyaspor: Tamam mı, devam mı? Lider bordo mavililer, kazanırsa (maç fazlasıyla) en yakın rakibi ile farkı 12 yapacak, büyük avantaj sağlayacak. Konyaspor'un galibiyetinde ise şampiyonluk yarışında heyecan çok artacak.