Türkiye Gazetesi

Mardin İstasyon Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde Mardin 1. Amatör Küme liderlik maçı için Kızıltepe 47 Spor ile Nusaybin Belediyespor takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma kavgaya dönüşürken, futbolcu, teknik direktöre taşla saldırdı.

Ev sahibi takım olmasından dolayı Nusaybin Belediyespor taraftarlarının tribünlere alındığı maçta, Kızıltepe 47 Spor taraftarları ise karşılaşmayı tel örgünün gerisinden izledi.

TARAFTARLAR İÇİNDE ÇIKAN KAVGA SAHA İÇİNE SIÇRADI

90 dakika sonunda takımlar, birbirine üstünlük sağlayamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar arasında çıkan kavga saha içine de sıçradı.

YUMRUK DARBELERİYLE YARALANDI

Nusaybin Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerin saha içinde karıştığı kavgada Kızıltepe 47 Sporlu 9 futbolcu ile antrenör Hasan Ablağ aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı.

Polisin olaya müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralanan futbolcular ve antrenör, Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek gerginliği önledi.

DowAksa'dan amatör futbola destek Yalova’da fabrikası bulunan, dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, kentteki spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Yalovaspor ile bu yıl yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında, gençler için kulüp bünyesinde futbol akademisi kuruldu.

Türk futbolunun efsane takımı amatöre düştü Süper Lig'de 6 sezon yer alan, Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi oyuncuları parlatarak Türk futboluna kazandıran Manisaspor, içine düştüğü mali sıkıntıların ardından 3. Lig’in bitimine 4 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşti.

Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17-18 Nisan'da başlayacağı ve 15 haftada tamamlanacağını duyurdu.