Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Galibiyet hasretini Giresun’da noktalayan Fenerbahçe’de moraller yerinde. Geri düştükleri maçtaki geri dönüşün önemine vurgu yapan teknik direktör İsmail Kartal, “Son maçlarda fizik ve oyun olarak geliştiğimizi görüyorduk. Ancak bunu skora yansımamıştık. Giresun’da erken golle geri düşmemize rağmen hem skor hem de oyun olarak kazandık. Bizim için çok kritik bir galibiyet oldu. Deplasmandan 3 puanla dönmek de ayrıca moral verdi. Şimdi bunun devamı getirmemiz, seri yakalamamız geriyor” diye konuştu.

SONUNA KADAR...

Türkiye Kupası’na şansız bir golle veda ettiklerini hatırlatan Kartal, “Bir hedefimizi kaybettik. Ancak sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak, UEFA Konferans Ligi’nde mümkün olduğu kadar ileri gitmek istiyoruz. Önce Slavia Prag’ı sonrasında da Hatay’ı yenerek ileriye doğru adımlarımızı sürdüreceğiz” iddiasında bulundu. Mazeretlere sığınmadıklarının altını çizen Kartal, “F.Bahçe’nin olduğu yerde mücadele vardır. Armanın hakkını vermek için sonuna kadar savaşacağız” dedi.

ÖZİL-TUFAN DÖNÜYOR

Uzun süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil ile kupa maçında sakatlanan Ozan Tufan’dan sevindirici haber geldi. Her iki oyuncu da perşembe günü Slavia Prag’a karşı oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesinde forma giyebilecek.

SERDAR AMELİYAT OLDU

Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası gözün dış duvarını oluşturan kemikte deplase kırık oluşan Serdar Dursun, operasyon geçirdi. Tecrübeli oyuncunun en az 4 hafta sonra sahalara döneceği ve bir müddet maske takacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Giresun'da güldü: Yıkılmadım ayaktayım Daha 2. dakikada geriye düşen sarı lacivertliler, baskılı ve istekli oyununun neticesini Valencia ve Pelkas'ın golleriyle aldı. Fenerbahçe, yaklaşık üç ay aradan sonra deplasman galibiyeti gördü

Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku: Kırık tespit edildi GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Fenerbahçeli Serdar Dursun'da kırık tespit edildiği açıklandı.