Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kötü gidişatı durdurmak için göreve getirilen Domenec Torrent, Galatasaray’ın başında çıktığı beş maçta henüz galibiyetle tanışamadı. Aslan düşme hattından bir türlü uzaklaşamazken İspanyol teknik adamın geleceği kısa sürede tartışılır duruma geldi. Sarı kırmızılı taraftarlar oynana etkisiz futbola âdeta isyan ederken yönetim ve teknik heyete istifa çağrısı yapıp oyunculara da tepkiliydi. Camiada ise Burak Elmas yönetimi seçim kararı almazsa ibrasızlığı işaret etti.

2,7 MİLYONLUK FATURA

Yönetim içinde de büyük umutlarla Fatih Terim’in yerine getirilen ancak beş maçta galip gelemeyerek tarihe geçen Torrent’in gönderilmesi dillendirmeye başlandı. Kulislerde Göztepe maçının Domenec’in son şansı olduğu, üç puan alınamaması hâlinde sezonun geri kalanı için Okan Buruk veya Bülent Korkmaz’ın getirileceği konuşuluyor. İspanyol teknik adamın sözleşmesinde tazminat maddesi yok ama 1.5 yıllık maliyeti olarak 2 milyon 775 bin avronun verilmesi gerekiyor.

ÇOK KRİTİK DÖRT MAÇ

Ligde kalma mücadelesinin içinde bulunan Galatasaray’ın önündeki dört maçlık fikstür bir anlamda geleceğini de şekillendirecek. Aslan önce alt sıralardaki Göztepe ve Rize ile daha sonra da zirve yarışındaki Konya ve Beşiktaş’la karşılaşacak. Yönetim bu zorlu süreç için önümüzdeki günlerde teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek uyarılarda bulunacak.

GENÇLİK PROJESİ RAFA MI KALKTI?

Galatasaray sezon başında 11 yeni transfer yaparken kasasından bu imzalar için toplam 22 milyon avro çıktı. O günlerde Başkan Burak Elmas, takımı genç-leştirerek ileride kendi kendine maddi yönden yeteceklerini belirtmişti. Ancak geçtiğimiz gün Kayseri karşısında Fatih Terim’in yerine gelen Domenec Torrent’in sahaya sürdüğü on birin hücum hattının yaş ortalaması bu projenin tam tersiydi. Sadece Gomis (36), Babel (35)ve Feghouli’nin (32) ortalaması 34,3 idi. Aynı mevkilerde oynayan Mustafa (24), Barış (21), Morutan’ın (22) kulübede oturmaları sarı kırmızılılarda sezon başında harcanan rakamı tartışılır hâle getirdi.

Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in koltuğu sallanırken, yerine düşünülen isimlerden olan Okan Buruk "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" dedi.

Galatasaray’ın sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Böyle hata görülmedi Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ligde bir türlü istediği performansı gösteremeyen Sarı-Kırmızılılar, bir çıkış yolu arıyor. Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 biterken, Galatasaray’ın sosyal medya hesabından büyük bir hataya imza atıldı. Maçın ilk yarı paylaşımında Yukatel Kayserispor yerine Yukatel Denizlispor anonsu yapıldı.