Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı Trabzonspor ile Konyaspor'u buluşturan 90 dakika bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Konya'nın üç maçlık galibiyet serisini sonlandıran ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkaran Abdullah Avcı'nın takımına galibiyeti getiren goller 13 ve 67. dakikalarda ara transferde takıma katılan Visca'dan geldi.

ASİST CORNELIUS'TAN

Maça daha atak başlayan bordo-mavili takım golü organize bir atakla buldu. Danimarkalı golcü Cornelius'un Adil'den sıyrıldıktan sonra yaptığı ortayı iyi değerlendiren Visca, ceza sahasında topla buluştu ve takımını öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda takımı hareketlendirmek isteyen İlhan Palut, 63 ve 64'te üç değişiklik yaparak Barış Yardımcı, Cikalleshi ve Mpoku'yu oyuna aldı.

CIKALLESHI YETMEDİ

Bu değişikliklerin ardından 67'de Barış ve Adil'i şık çalımlarla geçen Nwakaeme uygun durumdaki Visca'yı gördü. Boşnak futbolcu gelişine çıkardığı şutla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. Maçta son sözü ise Hadziahmetovic'in ortasını göğsüyle yumuşatan ve çok güzel bir gol vuruşuyla Uğurcan'ı mağlup etmeyi başaran Cikalleshi söyledi: 2-1.

VISCA SIRTLADI

Trabzonspor'un devre arasında Başakşehir'den kadrosu kattığı Edin Visca klasını konuşturmaya devam ediyor. Boşnak oyuncu ligde son üç maçta dört defa ağları havalandırırken bordo mavili takımın aldığı 9 kritik puanda galibiyet gollerine imzasını koydu. Maçın ardından konuşan yıldız isim, "Çok iyi hazırlanmıştık. Taraftarımız bize 90 dakika destek verdi. Cornelius bana müthiş asist yaptı. Tony de aynı şekilde çok iyiydi. Hep diyorum benim için gol, asist değil galibiyetler önemli. Her hafta böyle konsantre devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

AĞAOĞLU'NDAN NWAKAEME'YE ÖVGÜ

Temkini elden bırakmayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken" derken, "Nwakaeme her geçen gün gelişiyor. İkinci golde yaptığı asist, bana göre dünyada eşine az rastlanır. Jeneriklerde kalacak bir asist" diye konuştu.

Trabzonspor'un misafiri Konyaspor: Tamam mı, devam mı? Lider bordo mavililer, kazanırsa (maç fazlasıyla) en yakın rakibi ile farkı 12 yapacak, büyük avantaj sağlayacak. Konyaspor'un galibiyetinde ise şampiyonluk yarışında heyecan çok artacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a PFDK şoku Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.