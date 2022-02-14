Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki maçında sahadan beraberlikle ayrılan ve iyi oynamayan Beşiktaş bugün şeytanın bacağını kırmak istiyor. Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatların arasına Josef, Rosier ve Oğuzhan Özyakup da eklendi. Cezalı Pjanic'in de forma giyemeyecek olmasıyla 39 yaşındaki kaptan Atiba Hutchinson'un üzerine büyük yük binecek.

YÖNLENDİRECEK

Önder Karaveli'nin hücum arkasında kullandığı Kanadalı oyuncu bugün mecburi olarak ön libero pozisyonunda görev alacak. Tecrübeli oyuncu, yetenekli yıldızları bulunan Adana Demirspor karşısında savunma ile hücum arasında bağlantı kurmaya çalışacak. Ayrıca Önder Karaveli'nin saha içinde Atiba'nın takım arkadaşlarını yönlendirmesini istediği de öğrenildi.

KEREM YİNE 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında Uşakspor'a kiraladığı ve ara transfer döneminde geri çağırdığı Kerem Kalafat, hafta içindeki kupa maçında sakat olan Rosier'i aratmamıştı. Fransız oyuncunun sakatlığının sürmesi nedeniyle 20 yaşındaki sağ bek, Adana’da da

on birde forma giyecek.

Beşiktaş, Ersin ile turladı Maçın normal süresi ve uzatmaları gol getirmedi, penaltılara geçildi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapıp takımını ayakta tutan Ersin Destanoğlu iki penaltı vuruşunu çıkararak Kartal'ı 3-1'lik üstünlükle tura uçurdu