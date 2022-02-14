Türkiye Gazetesi

Performansından dolayı taraftarlar tarafından eleştirilen ve yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray'ın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiği yıldız golcü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“GEL DEDİLER GELDİM, GİT DEDİLER GİTTİM”

Senegalli golcü yaptığı paylaşımda, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımı.

23 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Senegalli golcü, toplamda 4 gol atabildi.

Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in koltuğu sallanırken, yerine düşünülen isimlerden olan Okan Buruk "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" dedi.

Galatasaray’ın sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Böyle hata görülmedi Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ligde bir türlü istediği performansı gösteremeyen Sarı-Kırmızılılar, bir çıkış yolu arıyor. Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 biterken, Galatasaray’ın sosyal medya hesabından büyük bir hataya imza atıldı. Maçın ilk yarı paylaşımında Yukatel Kayserispor yerine Yukatel Denizlispor anonsu yapıldı.

İbrahim Akdağ'ın hareketi Galatasaray tribünlerini çılgına çevirdi Evinde Kayserispor'u ağırlayan ve karşılaşmanın 1-1 berabere sona ermesi ile 1 puana razı olan Galatasaray'da sular durulmazken, karşılaşmaya maçın uzatma anlarında İbrahim Akdağ'ın Galatasaray tribünlerine eliyle 6 işareti yapması damga vurdu.