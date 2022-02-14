Türkiye Gazetesi

TGRT ekranlarında yayınlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç’un kafasındaki projeleri anlatan Ercanlar, Löw ile her konuda anlaşıldığını söyledi.

“FENERBAHÇE’Yİ YENİDEN YAPILANDIRACAK”

Başkan Ali Koç’un Alman teknik direktör Löw ile anlaştığını belirten Ahmet Ercanlar, "İyi bir ekip kuracak. İyi bir analiz ekibi, iyi bir scout ekibi kuracak. Löw Fenerbahçe'yi yeniden yapılandıracak" dedi.

TGRT ekranlarında açıkladı.

“CUMHURBAŞKANI ONAYI VERDİ”

Açıklamalarına devam eden Ercanlar, "Samandıra'da yeni bir tesis yapıyor Fenerbahçe. Onunla ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız onayı vermiş, arazi tahsisi için. Onun da bilgisini verelim" ifadelerini kullandı.