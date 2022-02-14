Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Giresunspor maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'a platin takılmasına gerek olmadığı bildirildi.

SLAVIA PRAG MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı lacivertli oyuncu için özel bir maske yapılacağı ve çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

Yaklaşık 1 ay boyunca maske kullanacak Serdar Dursun'un, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavia Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyebileceği aktarıldı.

Serdar Dursun ameliyat oldu Giresunspor karşılaşmasında aldığı darbe sonrası elmacık kemiğinde kırık oluşan Serdar Dursun ameliyat edildi.