Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan, 25 hafta maçları ile sürüyor. Deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da ikinci yarıda üstünlüğü korumayı başaramayarak 1 puanla yetindi. İkinci yarısında kıyasıya rekabetin yaşandığı maçta 2 gol iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

6. dakikada Brjarnason’un sağ kanattan ortasında Balotelli topla buluşmak istedi. Ancak Beşiktaş defansı topu kornere attı.

8. dakikada Kerem’in sağ kanattan ceza sahası içine attığı ortada Batshuayi topu kontrol etti. Batshuayi’nin kale alanı içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

11. dakikada Larin’in son çizgiden ceza alanı dışına doğru çıkardığı topu Ghezzal kontrol etti. Ghezzal aldığı topu Rıdvan’a gönderdi. Rıdvan’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Ghezzal sağ taç çizgisi önünden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Adana Demirspor’da Samet topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top kaleci Muric’e uzak düşünce Teixeira meşin yuvarlakla buluştu. Teixeira’nın kötü vuruşunda kaleci Muric topu kontrole etti.

19. dakikada Yunus Akgün son çizgiden topu Svensson’a çıkarttı. Svensson bekletmeden pasında Balotelli’yi topla buluşturdu. Balotelli’nin ceza sahasın dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

28.dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ceza sahasının hemen dışından şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Muric’in kucağında kaldı.

31. dakikada sağ kanattan Kerem’in ceza sahasına açtığı ortada Alex Teixeira'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada orta alanda topla buluşan Balotelli'nin pasında Yunus, sağ çaprazda kaleciyle kaldı. Yunus'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

42. dakikada sol kanattan Vargas’ın taşıdığı topu Balotelli aldı. Topla içeri sokulan Balotelli’nin şutunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine önceki pozisyonda Vargas’ın Ghezzal’a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ali Şansalan golü iptal etti.

Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile son buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

51. dakikada Adana Demirspor kendi yarı alanından çıkmak isterken topu Batshuayi kaptı. Kaleye doğru ilerleyen Batshuayi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Yunus bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

77. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından açtığı ortada Balotelli’nin yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotelli şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

88. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ghezzal ortaya doğru rakiplerini geçerek sokuldu. Kaleyi gördüğü anda Ghezzal şutunu çekerken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Belhanda’nın sol kanattan kullandığı kornerde arka direğe doğru açılan topu Tayyip kafayla kale alanına çevirdi. Samet’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı korner atışında topla buluşan Samet vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Şansalan VAR'ın uyarısıyla ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Tayyip xx, Samet xx, Kaan xx, Stambouli xx, Gökhan İnler xx, Yunus xx, Bjarnason xx, Vargas xx, Balotelli xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Assombalonga, Sinan Kurt, Belhanda, Akintola, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, Djokovic, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Beşiktaş: Ersin xx, Kerem xx, Welinton xx, Vida xx, Rıdvan xx, Atiba xx, Necip xx, Ghezzal xx, Larin xx, Alex Teixeira xxx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gol: Alex Teixeira (dk. 31) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Vargas, Belhanda, Balotelli (Adana Demirspor), Welinton, Batshuayi (Beşiktaş)

Beşiktaş, Ersin ile turladı Maçın normal süresi ve uzatmaları gol getirmedi, penaltılara geçildi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapıp takımını ayakta tutan Ersin Destanoğlu iki penaltı vuruşunu çıkararak Kartal'ı 3-1'lik üstünlükle tura uçurdu

Beşiktaş penaltılarla çeyrek finale çıktı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırladı. Normal süresi ve uzatma dakikalar 0-0 sona eren maçta, penaltı atışları sonucunda siyah beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş kupa maçına büyük önem veriyor: Sürprize yer yok Başkan Ahmet Nur Çebi, Göztepe karşısında kaza yaşanmamasını istedi. Önder Karaveli de sahaya as kadrosunu sürecek.

Beşiktaş'a istenmeyen oyuncularından büyük külfet Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'a teklif gelmedi. Dört oyuncu için bu sezon 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çöpe gitti