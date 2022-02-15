Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da üst üste alınan sonuçların puan tablosundaki etkisi kadar maddi olarak da yansımaları yaşanmaya başlandı. İlerleyen günlerde sarı kırmızılılar bu sezonki başarısızlığının faturası kasada da kendini gösterecek. Gelecek sene Avrupa sahnesinde yer alamayacak olan Aslan yayın gelirleri gibi önemli bir kaynaktan da yararlanamayacak, sponsor bulmakta zorlanacak. Ama tartışmasız en büyük kalem kaybı ebetteki transferlerde gerçekleşecek.

NE UMDU NE BULDU!

Yatırım amaçlı 11 transfer yapan Cimbom bu isimler için toplam 22 milyon avro ödeme yapmıştı. Yola çıkarken hedef; bu takviyelerden yakın gelecekte 100 milyon avroya civarında kazanç elde etmekti. Ancak Nelsson, Berkan, Cicaldau ve Aanholt haricinde diğer isimler beklentilerin çok altında kaldı. Assunçao neredeyse forma yüzü göremeden geri yollandı, Aytaç Kara kiralık verildi, Barış süre almaya hasret kaldı, Morutan kulübeye hapsoldu.

GOMIS, BURUK'U TAKİBE ALDI

Fatih Terim’den sonra ‘kurtarıcı’ olarak teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent beş maçtan galibiyet çıkaramayınca Galatasaray’daki geleceği tartışılmaya başlandı. Sarı kırmızılı kulislerde Okan Buruk ismi ön plana çıktı. Batefimbi Gomis’in de sosyal medya hesaplarından, Buruk’u takibe başlaması dikkat çekti.

Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in koltuğu sallanırken, yerine düşünülen isimlerden olan Okan Buruk "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" dedi.

Galatasaray’ın sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Böyle hata görülmedi Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Ligde bir türlü istediği performansı gösteremeyen Sarı-Kırmızılılar, bir çıkış yolu arıyor. Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 biterken, Galatasaray’ın sosyal medya hesabından büyük bir hataya imza atıldı. Maçın ilk yarı paylaşımında Yukatel Kayserispor yerine Yukatel Denizlispor anonsu yapıldı.