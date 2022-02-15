Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor. Konya maçındaki sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan millî eldiven 105 gün sonra çıktığı ilk maçta yıldızlaşmayı başardı. Giresun’da gelen 3 puanda kritik kurtarışlarıyla önemli rol oynayan Altay, takıma da güven aşıladı. 1 numaranın performansı takımı hem rahatlattı hem ateşledi. Altay Bayındır, önemli eksiklerle çıkılacak Slavia Prag karşılaşmasında da sarı lacivertlilerin en önemli silahlarından biri olacak. Ki, Altay’ın performansını merak eden çok sayıda göz de tribünde olacak.

SON SEZONU OLABİLİR

Fenerbahçe’nin henüz sözleşme yenilemediği Altay’ın en ciddi talibi Ajax. Hollandalı yetkililer, Slavia Prag maçında millî kaleciyi izlemek için Kadıköy’e gelecek. Ayrıca çok sayıda Türk yıldızı transfer eden Fransız ekibi Lille de Altay’ı bu maçta takip edecek. “Önceliğim Fenerbahçe” diyen Altay, sarı lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak istese de Türkiye’de çok uzun kalacak görünmüyor. 23 yaşındaki eldivenin sezon sonunda Fenerbahçe’de ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Ajax bu transfer için en ciddi aday konumunda.

"ÇOK KOŞMAMIZ GEREKİYOR"

Ligdeki Giresunspor maçında 120,1 km koşan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’dan oyunculara uyarı geldi. Slavia Prag’ın Avrupa’nın en çok koşan takımı olduğunu belirten Kartal, “Ayrıca çok sert bir takım. Onlara aynı şekilde cevap vermeliyiz. Hem Koşu hem sertlik olarak” dedi.

SERDAR ERKEN DÖNÜYOR

Giresun’da sakatlanan Serdar Dursun beklenenden erken sahalara dönecek. Elmacık kemiğindeki kırık sebebiyle ameliyat olan golcüye platin takılmasına gerek kalmadığı öğrenildi. Bugün takımla çalışmalara katılması planlanan Serdar’ın 1 ay özel maske kullanacağı belirtildi.

KAPANMAYAN YARA

Sezon başından beri ideal on birini bulamayan Fenerbahçe’de Slavia Prag sınavı öncesi sorunlar yine dağ olmuş durumda. UEFA’ya verilen 25 kişilik listeye cezası sebebiyle 23 isim yazdıran Fenerbahçe bu oyunculardan Muhammed’i Giresunspor’a kiraladı. Operasyon geçiren Serdar Dursun ve tedavileri süren İrfan Can ve Novak yok. Crespo da listede olmadığı için forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan isimlerden Ozan Tufan hazır durumda, ancak maç eksikleri olan Mesut ve Gustavo’nun nasıl dönüş yapacağı merak konusu.

Giresun'u deviren Fenerbahçe'de yeni hedef Slavia Prag Karadeniz deplasmanında bir galibiyetten çok daha fazlasını aldıklarını söyleyen İsmail Kartal, “Kritik bir eşik atladık. Şimdi üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor” dedi

Fenerbahçe Giresun'da güldü: Yıkılmadım ayaktayım Daha 2. dakikada geriye düşen sarı lacivertliler, baskılı ve istekli oyununun neticesini Valencia ve Pelkas'ın golleriyle aldı. Fenerbahçe, yaklaşık üç ay aradan sonra deplasman galibiyeti gördü