Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Adana'da tıklım tıklım tribünler ve futbol oynamak isteyen iki takım olunca seyri çok keyifli bir maç çıktı ortaya. Beşiktaş önemli eksiklerine rağmen ilk 15 dakikadaki ön alan presi sayesinde rakibini yarı sahasından çıkarmadı. Vargas'ın önderliğinde kontrolü ele geçiren ev sahibi ekip, Teixeira'nın sürpriz golüyle geriye düştü. Balotelli'nin golü ise VAR'a takılınca soyunma odasına Kartal önde girdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Önder Karaveli inkar etse de Pjanic'in yokluğunda Beşiktaş'ın daha tempolu oynadığı dikkatlerden kaçmadı. Vargas, Yunus ve Balotelli yerlerinde duramıyordu ve her an gol atacak gibiydi ev sahibi ekip. İlk yarıda en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten Ghezzal oldu. İkinci yarıda Adana Demirspor'un amansız baskısı varken Kerem ve Rıdvan'ın sakatlanması Kartal'ı daha da zorladı.

KARTAL ÇIKAMADI

Mehmet Topal, Emirhan ve Umut'la savunma gücünü dengelemeye çalıştı Önder Hoca ama Adana Demirspor hapsetti Beşiktaş'ı ceza sahası çevresine. Ev sahibi ekip son 20 dakikada sürekli golle burun burunaydı, Beşiktaş yarı sahayı birkaç defa geçebildi ve 90+2'de beraberlik geldi. Son anlarda bir golü daha geçersiz sayılan Adana Demirspor karşısında Beşiktaş sahadan bir puanla ayrıldı.

"KAZANAMIYORSAN KAYBETME"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası bunalımlı bir dönemde takımın başına geçen Önder Karaveli kolay kolay mağlup olmuyor. Siyah beyazlı çalıştırıcı takımın başında çıktığı 10 lig maçında dört galibiyet, beş beraberlik alırken sadece Konya'ya yenildi ve takımın hiç olmazsa daha kötü haftalar yaşamasına mani oldu. Bu dönemde Süper Kupa'yı kazanan, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan Önder Hoca, 'kazanamıyorsan kaybetme' sloganını sahaya yansıtmayı bildi.

Beşiktaş, Ersin ile turladı Maçın normal süresi ve uzatmaları gol getirmedi, penaltılara geçildi. Maç içinde kritik kurtarışlar yapıp takımını ayakta tutan Ersin Destanoğlu iki penaltı vuruşunu çıkararak Kartal'ı 3-1'lik üstünlükle tura uçurdu

Beşiktaş'a istenmeyen oyuncularından büyük külfet Siyah beyazlıların kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens, N'Sakala ve Douglas'a teklif gelmedi. Dört oyuncu için bu sezon 7 milyon avro (yaklaşık 109 milyon lira) çöpe gitti