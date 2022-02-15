Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in hava durumu bordo mavi fırtınalı. Hem de sezon başından beri esen ve dinmeyen şampiyonluğun doğal favorileri üç büyüklere çift haneli farklar atmış, alıp başını gitmiş bir Fırtına. Peki Trabzonspor'un bu başarısının perde arkasında ne var? Çok şey. Birçok doğru bir araya gelince mutlu son ortaya çıkıyor. Detaylandırırsak; Ahmet Ağaoğlu yönetimi göreve gelir gelmez “ekonomik disiplin” anlayışıyla hareket etti, kadro mühendisliğini iç dengeleri bozmayacak şekilde kurdu.

YÖNETİM BAŞARISI

İsme değil gençlere yatırım anlayışı vardı ve bonservis ücretleri yerine bedelsiz transferlere ağırlık verildi. En güzel örnek Marek Hamsik. Beşiktaş’tan tatsız ayrılan Abdullah Avcı gibi bir teknik adama güven duyuldu, kan uyuşması sağlandı. Geçen sezondan bu yana ekilen tohumlar meyvesini bu sezon öyle bir verdi ki bu puan olarak tabelaya yansıdı. Trabzonspor büyüklere daha ligin ilk yarısı bitmeden çift haneli farklar atmıştı ve bu, artarak devam etti. Son Konya maçının kazanılmasıyla da en yakın takipçi ile fark 12’e yükseldi.

NOKTA ATIŞLAR

Ve Edin Visca gerçeği… Avcı, kalitelerini daha da yükseltmek adına Başakşehir’deki eski öğrencisini istedi, yönetim de gereğini yaptı. İşte o Edin Visca, son üç maçta dört defa rakip fileleri havalandırarak, takımının 9 puan kazanmasını sağladı. Kısa sürede takım için ne kadar değerli bir isim olduğunu ispatladı. Ligde bu yaşanırken kupada da devre arasının bir başka transferi Jean Evrard Kouassi, çeyrek final turunu getiren isim olarak ön plana çıkmıştı.

NWAKAEME MASAYA

Onu izlemek ayrı bir keyif futbolseverler için… Anthony Nwakaeme futbol cambazı gibi gösterilerine devam ediyor. Konya maçında 3-4 kişi arasından yaptığı asist ayakta alkışlandı. Yaşı 32 ve sezon sonunda mukavelesi bitiyor. Ancak bordo mavililer böylesine kabiliyetli ve değerli ismi bırakmıyor. Ön görüşmelerin yapıldığı ve prensipte anlaşmanın sağlandığı Nwakaeme işi önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek.

SEVİMLİ ÇOCUK!

Yönetim, yaşı ilerlemesine rağmen kalitesi tartışılmaz olan Nijeryalı oyuncuya sezonluk 1,5 milyon avro artı bonuslar içeren üç yıllık mukavele yapacak. Trabzonspor’da çok mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen tecrübeli hücum oyuncusu 4’üncü sezonunu geçirdiği bordo mavili takımda 132 maçta 40 gol attı ve 37 de asist yaptı. Abdullah Avcı da Nwakaeme ile ilgili “Ben ona sevimli bir çocuk olarak bakıyorum, onu seviyoruz” demişti.

TARAFTARA SON GÖREV

Trabzonspor-Konyaspor müsabakasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Eyüp Yusuf, son yolculuğuna uğurlandı. Yusuf için Araklı ilçesindeki Erenler mahallesinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, yakınları ve ailesi katıldı.

EDIN VISCA GERÇEĞİ…

Galatasaray’ın küme düşmeye yakın olması, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ise yarışın uzağında kalmasında forvetlerin verimi çok önemliydi. Üç büyükler de golcü konusunda istediğini alamadı. Hele ki her transfer döneminde Edin Visca ile ilgilenen Fenerbahçe’nin Serdar Dursun tercihi daha fazla sorgulanır oldu. Çünkü şu anda Trabzonspor’un Visca’ya verdiği bir sezonluk ücreti (1,5 milyon avro) 20 maçta 7 gol ve 2 asisti olan Serdar Dursun’a ödüyor. G.Saray, tekrar Gomis’e sarılırken “1,5 sezon için 2 milyon 250 bin), Beşiktaş ise Batshuayi’ye bir sezon için 3 milyon 165 bin avro ödüyor.

ALKIŞLAR AVCI'YA

Konya maçı sonrası şampiyonluk söylemini ilk defa net bir şekilde dillendiren Abdullah Avcı “Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor” dedi. “Trabzonspor bu sene bu oyunu hep daha iyi yapacak, rekorlar kıracak, daha iyi oyunlar oynaması lazım. İstatistikleri rekorları kırsın, daha fazla puan alsın” ifadesini kullanan Avcı yönetimindeki bordo mavililer son 26 sezonun en iyi 25’inci hafta performansını (60 puan) elde etti. Abdullah Hoca, 57 lig maçında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 17 haftadır zirvedeki Trabzon-spor, sahasındaki 342 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trabzonspor finişe koşuyor Devre arası transferi Edin Visca attığı iki golle maça damgasını vurdu. Konya'ya Cikalleshi'nin sayısı yetmedi. Karadeniz ekibinin 38 yıllık hasreti artık bitmeye çok yakın

Trabzonspor Anthony Nwakaeme ile anlaştı! İmza atması bekleniyor Trabzonspor, Nwakaeme ile yapılan 2 aylık görüşmelerde sona geldi. Başarılı performansıyla Trabzonspor’un vazgeçilmesi haline gelen Nwakaeme ile yıllık 1,5 milyon Euro ve artı bonuslar içeren 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıldız oyuncunun menajerinden de yeşil ışık gelmiş durumda.