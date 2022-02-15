Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu canlı yayına bağlanan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, siyah beyazlıların yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olduğunu açıkladı.

Karşılaşma sonrası Beyaz TV'ye konuşan başkan Sancak, "Şenol Hoca kesin Beşiktaş'a gidiyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol Hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim; Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol Hoca'nın yardımcısıydı. Şenol hoca şimdiden Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak

ÇEBİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş iddiaları hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz. Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti" diye konuşmuştu.

2015-2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşamıştı.

Beşiktaş öne geçtiği maçta puanları paylaştı Adana'da müthiş bir maç vardı. Beşiktaş Teixeira'nın golüyle öne geçti. Sonrasında ev sahibi dalga dalga geldi. Balotelli'nin golü VAR'a takıldı. Beraberlik golünü atan Samet sonrasında ikinci golü de buldu. Fakat bu gol de VAR'dan geçemedi

Şenol Güneş’in istediği ilk isim belli oldu! Beşiktaş’tan Onyekuru sürprizi Gedson transferinde Galatasaray’a tarihin çalımını atan Beşiktaş, şimdide Henry Onyekuru bombasıyla gündeme geldi. Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda Onyekuru’nun transfer edileceği iddia edildi.