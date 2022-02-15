Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda heyecan başlıyor. Bugün ve 16 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak. Bu turun dikkat çeken eşleşmesinde ise Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

SON 16'DA DEV MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalma mücadelesi verecek takımların karşı karşıya geleceği bu turda sonucu merakla beklenen birçok maç yer alıyor. Yıldızlar topluluğu Paris Saint-Germain, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğu bulunan (13 kez) Real Madrid’i ilk maçta sahasında ağırlayacak.

Kendi liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren 2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter, 2019 şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşırken, Ronaldo’lu Manchester United ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille ile karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda karşılaşmaların tamamı Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Sporting Lizbon - Manchester City

16 Şubat Çarşamba

Inter - Liverpool

Salzburg - Bayern Münih

22 Şubat Salı

Chelsea - Lille

Villarreal - Juventus

23 Şubat Çarşamba

Benfica - Ajax

Atletico Madrid - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura yenilendi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu bugün çekilen kura ile belli oldu. Kura çekiminde hata yapıldığı iddialarının üzerine Manchester United hatası sebebiyle tekrarlanan kura çekiminde, yeniden eşleşme yapıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off eleme turundaki rakibi Slavia Prag oldu.