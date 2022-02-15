Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Leipzig takımı ile İspanya'nın Real Sociedad ekibi arasında oynanacak play-off turu ilk maçını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Sahaya atlayarak kaleye giden topu çıkardı! Hakemin verdiği karar ise herkesi şaşırttı Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup’ta oynanan Beykozspor ve Maltespor karşılaşmasında yaşanan anlar Türk futbol tarihine geçti. Karşılaşma sırasında top toplayıcı çocuklardan biri saha girerek kaleye giden topa engel oldu. Yaşanan ilginç anın ardından karşılaşmanın hakemi yardımcılarıyla konuşarak topu Beykoz kalecisinin önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar aldı.