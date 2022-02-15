Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ara transfer döneminde Galatasaray ile olan sözleşmesini geçici olarak feshedilen Mbaye Diagne, ticaret hayatına atıldı. Ülkesine geri dönen Senegalli golcü spor ayakkabı dükkanı açtı.

SPOR AYAKKABI DÜKKANI AÇTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diagne, açtığı dükkanın videolarını paylaşarak "Uluslararası KKMD (King Kong Mbaye Diagne) Spor Ayakkabı dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" yazısını yazdı. Yıldız golcünün paylaşımında, mağazanın önünde kendi fotoğraflarının yer aldığı da görüldü.

Spor ayakkabı dükkanı açtı.

AHMET ÇALIK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni açtığı spor ayakkabı dükkanı ile ilgili videolar paylaşmaya devam eden Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık ile olan fotoğrafının yer aldığı gözlerden kaçmadı.

Ahmet Çalık detayı dikkat çekti.

Galatasaray'da yönetimin planı tutumadı! Yenilerde büyük hayal kırıklığı Yatırım amaçlı alınan ve yüksek bonservis bedeliyle satış planları yapılan isimler beklentilerin çok altında kaldı. Aslan’ın zararı çok

Galatasaray sözleşmesini feshetmişti! Diagne'den sürpriz paylaşım geldi Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Diagne, yaptığı paylaşımda kendisine olan eleştirileri hedef alarak, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Galatasaray'a yeşil ışık Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in koltuğu sallanırken, yerine düşünülen isimlerden olan Okan Buruk "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum" dedi.