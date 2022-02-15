Türkiye Gazetesi

Koronavirüs aşısı yaptırmayan dünyanın bir numaralı tenisçisi Novak Djokovic, sezonun ilk Grand Slam Turnuvası Avustralya Açık öncesinde vize problemleri yaşadı. Aşı yaptırmadığı için vizesi iptal edilen ve sınır dışı edilen Djokovic, aşıyla ilgili tutumunu sürdürüyor.

İngiliz basınına konuşan 34 yaşındaki deneyimli sporcu, koronavirüs aşısı yaptırmaya zorlanmaktansa gelecekteki büyük turnuvalara katılmamayı tercih edeceğini kaydetti. Djokovic, Grand Slam takviminde yaklaşan Fransa Açık ve Wimbledon için de aynı tutumu sergileyip sergilemeyeceği sorusuna, "Evet, bu bedeli ödemeye hazırım" cevabını verdi.

"HİÇBİR ZAMAN AŞI KARŞITI OLMADIM"

Sırp sporcu, tutumunun aşı karşıtı hareketle ilişkilendirilmemesi gerektiğini, ancak bireyin seçme hakkını desteklediğini söyledi.

20 kez Grand Slam kazanan Djokovic, hükümetin aşı durumu nedeniyle arka arkaya vizesini iptal etmesinin ardından geçen ay Avustralya'dan sınır dışı edilmişti.

Mevcut tutumunun farklı yerlere çekildiğinden yakınan Sırp tenisçi, "Hiçbir zaman aşı karşıtı olmadım. Küresel olarak herkesin bu virüsle başa çıkmak için büyük çaba harcadığını görüyorum ve umarım yakında virüsün sonu gelir. Fakat her zaman vücuda neyin gireceğini seçme özgürlüğünü destekledim. Vücudumla ilgili ilkelerimin kazanacağım herhangi bir kupadan, şampiyonluktan önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Djokovic, bazı turnuvalardaki aşı gerekliliklerinin değişeceğini ve daha uzun yıllar tenis oynayabileceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

Djokovic, Sırbistan’a döndü Mahkeme kararıyla vizesi iptal edilen ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılamayan dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a döndü.

Novak Djokovic için karar verildi: Avustralya'ya 3 yıl giremeyecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in, Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellenmiş durumda.