Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası’na katılabilmek için Portekiz ile eleme maçı oynayacak A Milli Futbol Takımı’nda hazırlıklar devam ediyor. Burak Yılmaz’ın yaşının ilerlemesi ve Cenk Tosun’un beklentileri karşılayamaması A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz’u forvet arayışına itti. Union St. Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav, başarılı performansıyla Kuntz’un radarına girmiş durumda.

DENİZ UNDAV İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

1996 Almanya doğumlu fakat Şanlıurfa kökenli olan Deniz Undav için Belçika'ya giden Kuntz, A Milli Takım için genç oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, 25 yaşındaki golcünün Türk milli takımında forma giymek için gerekli işlemlerin başlatılması yönünde menajeriyle irtibata geçtiği öğrenildi.

27 MAÇTA 20 GOL 10 ASİST

48 yıllık hasretine son veren ve Belçika 1. Lig'e yükselen Union St. Gilloise takımı, 27 haftanın sonunda 60 puanla ilk sırada bulunuyor. 27 maça çıkan Deniz Undav ise 20 gol ve 10 asistle takımına en çok katkı sağlayan oyuncuların başında geliyor.

27 maçta 20 gol, 10 asist yaptı.

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