Türkiye Gazetesi

Altay Bayındır'ın yokluğunda Fenerbahçe kalesini devralan, fakat bir türlü istenilen performansı gösteremediği için eleştirilen kaleci Berke Özer için Galatasaray'ın harekete geçtiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre; sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona eren genç ismin menajeriyle iletişime geçti. Berke'nin menajeri ise Galatasaray'a görüşmeler için sezon sonunu işaret ederek, kapıyı kapatmadı.

FENERBAHÇE'YLE SÖZLEŞME UZATMIYOR

Haber 7'de yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Berke Özer, sözleşme uzatmaya yanaşmıyor. Altay Bayındır sakatlandıktan sonra kaleye geçen ve yediği gollerle eleştirilen Berke, sarı-lacivertli yönetimine sözleşme uzatmak istemediğini iletti.

BELÇİKA VE HOLLANDA TAKIMLARININ RADARINDA

Genç kaleci Berke Özer'in, gelecek sezon öncelik olarak Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Belçika'dan ve Hollanda'dan birçok takımın takip ettiği Berke Özer'in, istediği teklifleri alamazsa Galatasaray'ın teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi.

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