Türkiye Gazetesi

PFDK'ye sevk edilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kaldığı otelin önünde toplanan Adana Demirspor taraftarları Sancak'a desteklerini gösterdi. Başkan Sancak, otelin önünde toplanan mavi-lacivertli taraftarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, dün haklı bir tepki gösterdiğini ifade ederek, "Hakkımızı aradık, evet yanlış yaptılar. Hakem yanlış yaptı, VAR hakemi yanlış yaptı. AVAR hakemi yanlış yaptı. Tepkimizi gösterdik, hakkımızı da her platformda savunacağız ona emin olabilirsiniz. Hiç kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğiz" dedi.

"FEDERASYONA YİNE DESTEK VERECEĞİM"

Sancak, bundan sonraki süreçte daha adaletli yönetimler sergileneceğini dile getirerek, "Federasyona yine destek vereceğim. Yine merkez hakem komitesine destek vereceğim. Ama bu bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek. Temizlemesi içinde elimizden geleni de yapacağız. Bunların temizlenmesi için benim susmayacağıma emin olabilirsiniz. Ama artık sosyal medyada değil giderek hakkımızı arayarak konuşarak hakkımızı dile getireceğiz. Onun için sizlerden ricam Adana Demirspor taraftarına nasıl yakışıyorsa öyle harekat edelim. Ne kimseyi incitelim ne kimseyi kıralım ne de sövelim. Beşiktaş bizim kardeş kulübümüzdür. Bir anlık olayda sinirlendiğimiz zaman ağzımızdan bir şeyler çıkıyor. Benim ağzımdan da onların da ağzından çıkıyor" diye konuştu.

Başkan Sancak, tüm kulüplerle iyi ilişkilerinin devam edeceğini vurgulayarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:



"Beşiktaş maçı bitti gitti, kardeşliğimiz devam eder. Diğer takımlarla da iyi olacağız. Herkesin gönlünde taht kuracağız inşallah. Ama bu sizlerle olur sizin misafirperverliğiniz sizin davranışlarınızla olacak. Bu konuda inşallah başkanınızı zor durumda bırakmasını destek olursunuz, sizlerden tek ricam bu. Türk futbolunun kazanması için herkes elinden geleni yapsın."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK’ye sevk edildi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Murat Sancak: Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti Berabere biten Beşiktaş maçının ardından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti, oyun oynatmadı" sözleriyle çok sert tepki gösterdi.

Hak mahrumiyeti biten Murat Sancak tribünde yerini aldı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Kulüp Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra hak mahrumiyet cezası bitince protokol tribününde yerini aldı.