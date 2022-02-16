Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta üst üste alınan kötü sonuçlar, sahaya konan futbolun tatmin edici olmaması ve takımın az gol atması Teknik Direktör Önder Karaveli’ye olan tepkileri artırdı. Genç teknik adamın göreve başladığında takıma kattığı olumlu hava çabuk bozuldu. Siyah beyazlılar son yedi maçta sadece iki defa kazanırken, üç puana ulaştığındaki karşılaşmalardaki futbolu da beğenilmedi. Siyah beyazlıların hücumdaki etkisizliği de Önder Hoca’ya olan tepkileri artırıyor.

BEŞ MAÇTA DÖRT GOL

Son beş maçta sadece dört gol atabilen Beşiktaş, Adana Demirspor maçında da gol dışında sadece bir defa sol bek Rıdvan’la rakip kalede tehlikeli olabildi. İkinci yarıda ise kendi yarı sahasına hapsoldu Önder Karaveli’nin ekibi. Son maçlardaki bu tablo sebebiyle Önder Hoca ile yola devam edilmesinin yanlış olduğu yüksek sesle konuşulmaya başladı. Siyah beyazlı yönetim ise genç teknik adamın arkasında durmaya devam ediyor.

GELECEK SEZON YOK

Sergen Yalçın’ın görevine son verilişinden sonra takımın başına geçen 47 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşen yöneticiler, “Sen işine bak Hoca’m. Sezon sonuna kadar takımın başında sen olacaksın” diyerek desteklerini gösterdiler. Her ne kadar şu an için değişiklik istenmese de, gelecek sezonda Önder Karaveli’nin kesin olarak düşünülmemesinin, genç teknik adamın motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği biliniyor.

50 YILIN EN KÖTÜSÜ

Adana Demir karşısında da kazanamayan Beşiktaş, deplasmanda son 50 yılın en kötü istatistiğine imza attı. Siyah beyazlılar bu sezon 13 dış saha maçından sadece iki galibiyet çıkarabildi. İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5’inci haftada Antalyaspor’a karşı 3-2’lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlikle tarih yazdı! Son dört maçta birer basamak gerileyen Beşiktaş, puan sıralamasında sekizinciliğe kadar düştü.

Canlı yayında açıkladı: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrası katıldığı programda siyah beyazlıların yeni teknik direktörünü "Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" ifadeleriyle duyurdu.

Beşiktaş öne geçtiği maçta puanları paylaştı Adana'da müthiş bir maç vardı. Beşiktaş Teixeira'nın golüyle öne geçti. Sonrasında ev sahibi dalga dalga geldi. Balotelli'nin golü VAR'a takıldı. Beraberlik golünü atan Samet sonrasında ikinci golü de buldu. Fakat bu gol de VAR'dan geçemedi