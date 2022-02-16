Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın devre arası kiralık olarak renklerine kattığı Erick Pulgar, GSTV’ye açıklamalarda bulundu. Şilili orta saha artık ilk on birde sahaya çıkmak istediğini belirtip sözlerine şöyle devam etti: Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu biliyordum. Teklif geldiğinde Şili Millî Takımı'ndaydım. Teklif gelince 'Tabii ki ilgilenirim' dedim. Hemen adapte oldum. Takımdakiler beni çok iyi karşılayıp aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar. Artık sahada olmak istiyorum. Özelliklerimi göstererek katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum.

TORRENT İYİ ÇALIŞTIRIYOR

Domenec Torrent ve ekibi antrenmanlarda çok farklı ve güzel bilgiler veriyor. Maça çok iyi hazırlıyorlar. Sahamıza ilk çıktığımda taraftarımızı görünce adrenalini hissettim. Melo'yu tanıyorum. Sahada karakterini gösteren, saygı değer bir oyuncu. Dışarıda sakin bir insanım ve sahaya çıkınca farklı bir karaktere bürünüyorum. Galatasaray formasını giydikten sonra sahaya girince gerçekten farklı oluyorum. İlk hedefim Galatasaray’ı bulunduğu konumdan yukarı çıkartmak. Gelecek sezonla ilgili kararımı Galatasaray’da neler yaptığıma göre değerlendirip vereceğim.

AHMET ÇALIK’I UNUTMADI

Yabancı kontenjanı ve sakatlığı sebebiyle Galatasaray yönetiminin sözleşmesini anlaşmalı olarak feshettiği Mbaye Diagne farklı bir iş dalına girdi. Ülkesi Senegal’de ayakkabı dünyasına dalacak olan Diagne mağazasının duvarına geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık’ın fotoğrafını astı.

AKLI FİKRİ GOL

Torrent yönetiminde G.Saray çıktığı beş maçtan sadece iki puan toplayabildi. Sarı kırmızılılar bu mücadelelerde rakip fileleri beş defa havalandırabilirken İspanyol teknik adam gol problemini çözmek için ekstra mesai harcıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin kalecisini bedelsiz renklerine bağlayacak Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve bir süredir eleştiri oklarının hedefine oturtulan kalecisi Berke Özer'in, sezon sonunda bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray sözleşmesini feshetmişti! Mbaye Diagne spor ayakkabı dükkanı açtı Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde sözleşmesini geçici olarak feshettiği Mbaye Diagne, ülkesine dönerek iş hayatına atıldı. Ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açan Senegalli golcü, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.