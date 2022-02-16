Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vitor Pereira’yı kovduktan sonra çok sayıda teknik direktör ile görüşüp takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet eden Başkan Ali Koç, “tartışılmayacak isim” konusunda kararlı. Kartal’ı göreve getirmesini “Görüştüğümüz isimler devre arasında takım almak istemiyor” sözleriyle açıklayan Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus başta olmak üzere çok sayıda teknik adamla masaya oturdu. Ali Koç’un listesinde Roger Schmidt’in de olduğu bilinirken Mircea Lucescu isminin de başkana sunulduğu ancak Rumen hocaya sıcak bakılmadığı öğrenildi.

BİTEN BİR ŞEY YOK

Görüşülen isimler arasında Fenerbahçe’ye en yakın olan Joachim Löw. Projeler ve para konusunda imza aşamasına gelen Alman hocayla ilgili tek endişe 2004’ten bu yana kulüp takımı çalıştırmamış olması. Jesus ise daha doğru bir profil çizmesine rağmen aldığı bütün teklifleri geri çevirmiş durumda. Portekizli hoca, çalışmaya devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu için görüşmelerde bir gelişme yok. PSV’ye veda edecek Schmidt’in aklı da Premier Lig’de. Mevcut şartlarda favori Löw olsa da henüz bir anlaşma yok.

MESUT ÖZİL KULÜBEYE

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Slavia Prag ile karşılaşacak F.Bahçe’de eksikler sebebiyle İsmail Kartal’ın fazla hamle şansı olmayacak. Kafasındaki on biri büyük oranda belirleyen Kartal’ın hamle oyuncusu olarak elinde üç alternatif var gibi görünüyor. Onlar da sakatlıktan yeni çıkan Mesut Özil, performansı eleştirilen ve yetersiz bulunan Berisha ve son maçta yüzüne darbe aldığı için maske takması gereken Serdar Dursun. Bu arada S. Prag’ın hocası Jindrich Trpisovksky sağlık problemleri sebebiyle takımın başında olmayacak. Öte yandan mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

İRFAN İÇİN ÖNCELİK AVRUPA'YDI

F.Bahçe’nin Caner Erkin ve bazı oyuncuları gönderirken hata yaptığını belirten menajer Batur Altıparmak temsilciliğini üstlendiği İrfan Can Kahveci için "İrfan'la F.Bahçe'ye transferi öncesinde Avrupa'dan ilgilenenler vardı; ama Başakşehir'in istediği parayı veren takım yoktu. Ama olsaydı, Avrupa'yı tercih ederdik” dedi.

AŞIK'IN İDDİASI: LOW GELECEK VE YARDIMCISI KARTAL

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Murat Âşık, Ali Koç’la yaptığı konuşmayı anlatırken, teknik direktör konusunda önemli iddialarda bulundu. Âşık’ın ifadesine göre Fenerbahçe, Löw’le anlaştı. Uzun süredir kulüp takımı çalıştırmayan Löw, şu anda aktif olarak görev yapan üç teknik direktörle beraber göreve gelecek. Alman hocanın Türk yardımcısı da İsmail Kartal olacak.

Fenerbahçe'de sürpriz aday Mircea Lucescu Gelecek sezonun planlamasını yapan Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışında gündeme gelen yeni ismin Mircea Lucescu olduğu iddia edildi.