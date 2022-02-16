Türkiye Gazetesi

Lille’deki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Burak Yılmaz’ın geleceği şimdiden merak konusu oldu. Ortaya atılan yeni bir iddia ise gündemi adeta sarstı. Yıldız golcünün yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği iddia edildi.

GALATASARAY’A TRANSFER OLUYOR

Sezon sonunda Lille’den ayrılması beklenen Burak Yılmaz’ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu. Fransız basınında çıkan haberlere göre, adı sık sık Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan deneyimli golcünün yeni adresi Galatasaray olacak.

Galatasaray'a transfer oluyor.

TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYOR

Burak Yılmaz’ın İtalya Serie A’dan teklif aldığı ancak milli futbolcunun Türkiye’ye tekrardan dönmek istediği belirtildi.

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