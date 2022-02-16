Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sporting Lizbon’la karşılaşan Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0 mağlup etti. İngiliz devi, Portekiz’de adeta şov yaparken, Bernardo Silva 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

İLK YARIDA MAÇI KAPATTI

Performansıyla ilk yarıda rakibini altüst eden Manchester City, 7. dakikada Mahrez, 17. dakikada Bernardo Silva, 32. dakikada Foden, 44. dakikada Bernardo Silva’nın golleriyle durumu 4-0’a getirdi. Farklı pozisyonlarda yakalayan İngiliz devi, ikinci yarıda vitesi düşürdü. Son sözü ise 58'de Sterling son sözü söyledi.

İlk yarıda 4 gol attılar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Guardiola'nın öğrencileri, ilk yarıda aldıkları 4 farklı galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde bir ilke imza attılar. OPTA verilerine göre Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk yarıya 4 farklı üstünlükle girebilen ilk deplasman ekibi Manchester City oldu.

97 MAÇTA REKORA ULAŞTILAR

Şampiyonlar Ligi tarihinde 200 gol atan 14. takım olan Manchester City, bu sayıya sadece 97 maçta ulaşarak rekor kırdı.

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