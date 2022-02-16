Türkiye Gazetesi

Süper Lig yayın ihalesinde medya kuruluşlarının verdiği teklifler menün etmedi. Kulüpler, TFF ile Süper Lig TV'nin kurulması için istişare yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, olumlu karşıladıkları Süper Lig TV'nin sinyalini verdi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

“DAHA YÜKSEK TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ”

"Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. On beş teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklifler bekliyoruz.

“KULÜPLERİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var.

“TEKLİFLERDEN UMDUĞUMUZU BULMAZSAK KURACAĞIZ”

Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı da yapılır. Bu işin kazananı sonuçta kulüpler.

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