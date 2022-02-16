Türkiye Gazetesi

Sezon başından beri istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Burak Elmas, çareyi eskilere dönmekte buldu. Takımı düzlüğe çıkarmak adına Fatih Terim ile yolları ayıran ancak yerine getirilen Torrent'le daha da kötüye giden G.Saray'da idari değişiklik de masadaydı.

BURAK ELMAS’IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Fatih Terim sonrası Torrent'le de saha içini düzeltemeyen Burak Elmas, idari hamlelerinden de istediği sonuçları alamadı. Ali Dürüst'ün ardından Abdurrahim Albayrak'a da Sportif AŞ'de yöneticilik teklifi yaptı ancak kabul görmedi.

FUTBOLUN BAŞINA GEÇMESİNİ İSTEDİ

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, bir süre önce yakın arkadaşı olan Ali Dürüst'ü Sportif A.Ş.'ye geçmeye ikna edemeyen Elmas'ın geçtiğimiz günlerde aynı teklifi Abdurrahim Albayrak'a yaptığı ortaya çıktı. İkili arasında gerçekleşen görüşmede Albayrak'tan futbolun başına geçmesi istendi ancak olumlu cevap alınamadı.

Burak Elmas'ın teklifini kabul etmedi.

6 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

Bu süreçte camianın duayenleri ile Aslantepe'de iki kez toplantı yapan Elmas'ın ekibini zayıf gören eski başkanlar ve yöneticiler, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlere ihtiyaç olduğunu vurgulamış ve de güvenoyuna gidilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardı. Galatasaray 'da 4 farklı dönemde yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak tam 6 şampiyonluk gördü. Florya'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında köprü olan Albayrak, kasa kolaylığı sağlayarak birçok krizi önlemişti.

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