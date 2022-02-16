Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ve Adana Demirspor arasındaki gerilim artıyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından, "Hakem camiasının içinde FETÖ bitmedi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu, çok net biliyorum" açıklamalarıyla gündemi adeta sallamıştı. Sancak’ın açıklamalarının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ateş püskürdü.

İşte Çebi'nin açıklamaları:

“HIZINI ALAMIYOR, ŞOV YAPIYOR”

" Murat Sancak'ın elinde FETÖ ile ilgili ne belge varsa savcılığa gitsin. Sayın Başkan hızını alamıyor, şov yapıyor. Ben bir vatandaş olarak bu konuyu çok merak ediyorum. Neden Beşiktaş maçından sonra isyan etti, daha önceki 25 haftada neden konuşmadı?

“KENDİSİNE BÖYLE BİR GÖREV VERMEDİM”

Şov bununla da bitmiyor... Murat Sancak maçtan sonra çıkıp 'Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü' şeklinde açıklama yaptı. Ben kendisini yönetim kurulunda olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine böyle bir görev de vermedim.

“YALAN BİR HABER”

Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu hakkında, Adana Demirspor Başkanının açıklama yapması hoş olmamıştır. Üstelik yalan bir haber. Biz Şenol Güneş hocamızla ilgili nokta koyduk. Murat Sancak bunu neden yaptığını açıklaması lazım.

“ÖNÜMDE TELEVİZYON KIRIYOR”

Sayın başkan Murat Sancak bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum.

“HOCALARI TRABZONA GİDİYOR”

Beşiktaş ile ilgili konuları pek bilmiyorum ama Adana Demirspor hakkında ilgili size bilgi verebilirim. Hocaları seneye Trabzonspor'a gidiyor. Balotelli, Juventus'a gidiyor.

“PLANINI BİLMEK İSTİYORUM”

Murat Sancak, maç başlamadan önce başlayan, maçta devam eden, maçtan sonra da maalesef devam eden bir şova dökmüştür işi. Buna ne gerek vardı? Kanal kanal bağlanmak bir şov ise yakışık almadı. Eğer bir plan ise bu planı bilmek istiyorum."

Beşiktaş yönetiminin, Karaveli için tavrı net Son üç maçta alınan üç beraberliğin ardından genç teknik adamın geleceği tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yöneticiler ise sezon sonuna kadar değişiklik istemiyor

Canlı yayında açıkladı: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrası katıldığı programda siyah beyazlıların yeni teknik direktörünü "Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" ifadeleriyle duyurdu.

Beşiktaş öne geçtiği maçta puanları paylaştı Adana'da müthiş bir maç vardı. Beşiktaş Teixeira'nın golüyle öne geçti. Sonrasında ev sahibi dalga dalga geldi. Balotelli'nin golü VAR'a takıldı. Beraberlik golünü atan Samet sonrasında ikinci golü de buldu. Fakat bu gol de VAR'dan geçemedi