Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu başladı. Exxen platformundan yayınlanan karşılaşmaları izleyemediğini belirten yorumcu Güntekin Onay sosyal medyada yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı’ya göndermede bulunarak sitem etti.

“ACUN DOSTUM KIZIYOR DA ŞU AN MAÇ İZLEYEMİYORUM”

Onay, maçın açılmadığı ekran görüntüsünü Twitter’dan paylaşarak “Acun dostum kızıyor da şu an maçı izleyemiyorum Exxen'de. İlk yarıyı seyrettim, ikinci yarı yayın yok” ifadelerine yer verdi.

Güntekin Onay'ın o paylaşımı...

DAHA ÖNCE TARTIŞMIŞLARDI

Spor dünyasının başarılı sunucusu Güntekin Onay ile Acun Ilıcalı daha önce de tartışma yaşamıştı. Onay, Exxen'e üye olamadığını belirtmiş, Acun Ilıcalı’yı kızdırmıştı. Onay, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor!" demişti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ise “Güntekin'e çok ciddi bozuldum. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum bir şey olduğu zaman? Çok şükür üye olmuş, kurbanı kestik” diyerek tepkisini göstermişti.

Daha sonra meselenin çözüldüğünü belirten Güntekin Onay, “Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağ olsunlar. Halloldu” ifadelerini kullanmıştı.

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