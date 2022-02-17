Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray sonunda sportif direktörünü buldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı. Başkan Burak Elmas, Luis Campos’un da fikrini alarak Sensibile’de karar kıldı. İtalyan sportif direktör 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor. 50 yaşındaki Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı. Sensibile'nin sportif direktör olarak daha sonra ilk durağı Novara oldu ve burada 2011'e kadar çalıştı.

2019'DAN BERİ ÇALIŞMIYOR

Sonrasında Sampdoria'ya imza atan Sensibile, burada geçirdiği bir yılın ardından 2013-14 sezonunda Mantova'nın sportif direktörlüğünü yaptı. 2014'te başşehir ekibi Roma'da görev aldı. Sensibile, 2014'te Roma'nın scout ekibinde çalıştı ve 2016'da Serie B ekibi Trapani'ye, ardından 2017'de Alessandria'ya sportif direktör olarak atandı. 2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'da ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.

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