Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Otto Bariç, Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dönemlerinde Fenerbahçe ile yardımcı hoca olarak çok sayıda Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde ilk sınavını ise bugün Slavia Prag’a karşı verecek. Mücadeleyi “Hem benim kariyerim hem de Fenerbahçe için önemli bir maç” şeklinde tanımlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Eksiklerimiz var ama ben bu bahanelere sığınmam. Rakibimizi iyi analiz ettik. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir planım var” dedi.

GOL AVANTAJI YOK

Kayıp yıldız Mesut Özil’le ilgili soruya “Mesut bizim en değerli oyuncumuz” şeklinde giren İsmail Kartal “30 günün ardından takımla idmana çıktı. Kaptanımız. Oynayabileceği kadar süre vermek istiyoruz” bilgisini verdi.

Konferans Ligi'nde gruplarını lider bitiren 8 takım son 16'ya direkt kaldı. Fenerbahçe eğer Slavia Prag'ı iki maç sonunda elerse son 16'ya kalacak ikinci 8'li takım içinde yer alacak. Play-off maçlarında deplasman golü avantajı yok.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak

SERDAR MASKEYLE SAHADA

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısına sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo ve İrfan Can’dan, Avrupa listesinde olmayan Crespo, Rossi, Burak’tan mahrum. Özel maske yapılan Serdar Dursun ile takıma yeni katılan Mesut yedek soyunacak. Zajc maça ceza sınırında çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, Zajc, Osayi, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

SLAVIA PRAG: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Urasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl

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