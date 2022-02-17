Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ın deplasmanda Adana Demirspor’la oynadığı maç sonunda yer yerinden oynamıştı. Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan Murat Sancak’la ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi “İşi iyice şova döktü” dedi. Misafir gittikleri Adana’da kendilerine ağır küfürler edildiğini söyleyen Çebi “Beşiktaş büyük lokmadır. Yapılan yanlışlara cevap vermeyi görev olarak görüyoruz. Sayın Başkan’la maç izliyorduk, önümüzde televizyonu kırması, maçtan sonra kanal kanal gezip açıklamalar yapması çok garip. FETÖ’cü hakemler diyor. Varsa bir bildiği savcılığa başvurmalıdır” diye konuştu.

BİZİM YÖNETİCİMİZ Mİ?

İstanbul’daki maçta hakem hatalarından canları yandığında Sancak’ın hakemlere tek kelime etmediğini söyleyen Çebi “Murat Sancak, ne oldu da 25 hafta sonra bu kadar terse döndü” diye sordu. Sancak’ın “Beşiktaş’ın başına önümüzdeki sezon Şenol Güneş gelecek” sözleriyle ilgili olarak da Çebi “Onun Beşiktaş’ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Beşiktaş’ı ilgilendiren bir konuda, böyle bir iddiada bulunması kendisine yakışmamıştır. Şu ana kadar Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Gelecek sezon olağa'nüstü bir durum olmadığı müddetçe Önder Karaveli ile devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÇEBİ'DEN İNCİLER...

Vay Türk futboluna!

“Hoca’mız geleli daha 1,5 ay oldu. Beşiktaş’a zarar vermek istiyorlar. Bir de bunun arkasında başka kulübün başkanı da var! Vay Türk futbolunun hâline!”

Burak’a veto

“Burak Yılmaz’la ilgili bir düşüncemiz yok. Kendisi Beşiktaş’a önemli hizmetler vermiştir ama gelecek sezon için Burak Yılmaz’la ilgili bir tasarrufumuz olmayacak”

Cenk’i kucaklarız

“Cenk Tosun ile sezon bitince konuşacağız. İstanbul’da top oynamak isterse biz, onu kucaklayacağız. Giderken ona böyle söyledim. Tekrar gelmesini arzu ediyorum”

Anderson Talisca

ARAPLARIN İDDİASI: TALISCA DÖNECEK

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Anderson Talisca için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Talisca’nın yeni durağının Beşiktaş olacağı iddia edildi. Haberde, siyah beyazlıların yıllık 8 milyon avro kazanan Talisca’yı 4 milyon avro karşılığında kadrosuna katabileceği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin, Karaveli için tavrı net Son üç maçta alınan üç beraberliğin ardından genç teknik adamın geleceği tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı yöneticiler ise sezon sonuna kadar değişiklik istemiyor

Canlı yayında açıkladı: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, karşılaşma sonrası katıldığı programda siyah beyazlıların yeni teknik direktörünü "Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" ifadeleriyle duyurdu.