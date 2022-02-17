Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’den sezon sonuna kadar kiralanan Allahyar Sayadmanesh, Hull City’de kadro dışı bırakıldı. Acun Ilıcalı’nın büyük umutlarla transfer ettiği İranlı golcü, oynanan son iki maçta süre almadı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fenerbahçe’den transfer edilen Allahyar, 5 Şubat'ta Preston ve 8 Şubat'ta Derby County maçlarında süre almasının ardından oynanan Fulham ve Sheffield United karşılaşmalarının kadrosunda yer almadı.

“YENİ SALAH OLABİLİR”

Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh için "Yeni Salah olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı söz konusu basın toplantısında transferle ilgili aldığı soruya "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla transfer etmişti.

Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım: Kendisi kızıyor da maç izleyemiyorum Sunucu ve spor yorumcusu Güntekin Onay, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’yı kızdıracak bir yorumda bulundu. Onay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Exxen’de maç izleyemediğini vurgulayarak ekran görüntüsü paylaştı.

Acun Ilıcalı çaresiz! Hull City kazanmayı unuttu Hull City’de kriz büyüyor. Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra üst üste 3 maçını kazanan Hull City, İngiltere Championship'in 31’inci haftasında Fulham'a 1-0 mağlup oldu. Alınan yenilgiyle galibiyet hasreti 3 maça çıkmış oldu. Ilıcalı’nın isteğiyle takımın başına getirilen Şota Arveladze, çıktığı 4 maçın 3’ünü kaybetti.

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de işler gittikçe kötüleşiyor! Şota isyan etti Acun Ilıcalı’nın büyük umutlarla satın aldığı Hull City’de işler yolunda gitmiyor. Peş peşe aldıkları yenilgilerle düşme hattına yaklaşan Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze'yi tedirgin etmeye başladı. Futbolcularının performansı hakkında eleştirilerde bulunan Şota, antrenmanlarda oyuncularının iyi olduğunu ancak sahada bunu gösteremediklerini belirtti.