Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada dikkat çeken videolar viral olmaya devam ediyor. Twitter’dan paylaşılan bir penaltı vuruşu kısa süre içerisinde tam 5.5 milyon kez izlendi. Birezilya’nın Palmeiras takımında forma giyen Wesley’nin kullandığı penaltı vuruşu sosyal medyada 5.5 milyon kişi tarafından izlendi. Kullandığı sitil ile gündem olan Wesley, penaltıyı kaçırmasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

JORGINHO'NUN PENALTI VURUŞUNU TAKLİT ETMEK İSTEDİ

Penaltı sitiyle birçok oyuncu tarafından taklit edilen Chelsea'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Jorginho, bu sefer Brezilya Ligi’nde taklit edilmek istendi. Brezilya’nın Palmeiras takımında forma giyen Wesley, hakemin düdüğünü çalmasından sonra tam 15 saniye boyunca topa gerilerek vuruş yaptı. Wesley’in vuruşunda kaleci penaltıyı kurtardı. O anlar sosyal medyadan paylaşılırken, kısa süre içerisinde viral oldu.

Jorginho'yu taklit etmek istedi.

İZLENME REKORU KIRDI

Wesley’in penaltı vuruşu kısa süre içerisinde 5.5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. Sosyal medyada alay konusu olan Wesley, videonun izlenmesiyle dünyada reklamını yapmış oldu.

İzlenme rekoru kırdı.

WESLEY'İN PENALTI VURUŞUNU YAZARIMIZ HASAN SARIÇİÇEK YORUMLADI

Sosyal medya 5.5 milyon kişi tarafından tıklanan Brezilya'nın Palmeiras’tan Wesley’in kullandığı penaltı vuruşunu dünya gündemine oturdu. Bu vuruşu Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Hasan Sarıçiçek’e sorduk.

WESLEY'İN GÜNDEM YAPAN ŞEY HATALI VURUŞ

Ömer Faruk Dirlik: Hocam, Sosyal medya kısa sürede inanılmaz ilgi gören vuruş ile ilgili düşünceniz nedir? Bu doğru bir penaltı kullanmak mıdır?

-Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen Wesley’in Chelsea forması giyen Jorginho'ya özenerek yaptığı penaltı vuruşu sonuç olarak kendinden fazlasıyla söz ettirmiş olabilir ama o vuruş hatalı bir vuruştur, sonuç da Wesley için üzücüdür.

Ömer Faruk Dirlik: Bu vuruş gol olsa yine böyle tartışılır mıydı?

- Sanmıyorum, tartışılmaz unutulur giderdi ama Wesley’in hakemin düdüğünü çalmasının ardından 15 saniye boyunca gerilip de yavaş yavaş koşarak topa o vuruşu acemice yapması ve kalecinin de kurtarması Palmeiraslı oyuncuyu gülünç duruma soktu ve tıklanma rekoru kırıldı.

Ömer Faruk Dirlik: Wesley’in Jorginho'ya özenerek yaptığı penaltı vuruşu yanlış mıydı? Bize söz açılmışken penaltı kuralından söz eder misiniz?

-Sevdiğim bir söz vardır, “Her şeyin orijinali makbuldür, taklitlerinden sakınınız” diye o yüzden Wesley’in Jorginho’ya özenmesi herkesin gördüğü gibi onu kahraman yapmadı ama laubaliliği onu alay konusu yapıp, gündeme oturdu ki, bu kolay kolay unutulacak gibi de değil.

JUPP DERWAL DERDİ Kİ…

Alman Milli Takımı ve Galatasaray’ın eski hocası Jupp Derwall derdi ki; “En iyi penaltıcı doğru vuruşu yapıp, golü atandır.” Doğru vuruş nedir, diye sorduğumuzda ise “Penaltı atmanın 20 çeşit yolu vardır” der ve o teknikleri antrenmanlarda özenle uygulatırdı. Cüneyt Tanman, Raşit Çetiner gibi efsaneler o taktikleri en çok çalışanlardı.

PENALTI NEDİR?

Ömer Faruk Dirlik: Penaltı nedir?

-Futbol oyun kurallarından 14.sünde penaltı vuruşu, top oyunda iken, cezası direkt serbest vuruş olan on ihlalden birini kendi ceza alanı içinde yapan bir takımın aleyhine verilir, diye tanımlanır. Penaltı vuruşundan doğrudan doğruya gol yapılabilir. Vuruşu yapan oyuncu, top başka bir oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz.

DURARAK PENALTI ATILIR MI?

Ömer Faruk Dirlik: Durarak penaltı vuruşu yapılabilir mi?

-Vuruş esnasında kaleciyi yanıltmak amacıyla böyle bir vuruş geçmişte yapılıyordu. Bunu da futbola sokan kişi futbolun efsane ismi Pele’ydi. İlk o topa vurmadan önce durarak kaleciyi yanıltmıştı. Daha sonraları Figo da bunu çok iyi yapanlardı. Muslera’nın kurtardığı Nani’nin topun dibine kadar gelip kaçırdığı penaltı da buna örnek gösterilebilir. Ama kısa adı IFAB olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu aldığı bir kararla, penaltı vuruşunda kaleciyi yanıltmaya yönelik duraksama ve buna benzer durumları yasakladı.

Penaltılardan örnek vuruşlar.

ATALIK, OK VE DİLEK

Ömer Faruk Dirlik: Bugün çokça eleştirilen hakemlerimiz bu kurallara karşı ne tür bir eğitimden geçiyorlar?

-TFF, geçmişten bugüne bu konuda eğitime Avrupa’daki 52 federasyon arasında en büyük önemi veren bir kuruluştur. Allah rahmet eylesin meşhur hakem hocalarımız; Halil Atalık, Hilmi Ok, Bülent Yavuz, Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek gibi isimler bu sahada emeğini esirgemeyen çok değerli şahsiyetlerdir. Bu vesile ile haklarını da teslim etmiş olalım.

Ömer Faruk Dirlik: Çok teşekkür ederim, Hasan Hocam.

Acun Ilıcalı büyük umutlarla transfer etmişti: Hull City’de Allahyar Sayyadmanesh krizi Acun Ilıcalı’nın büyük umutlarla transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh, Hull City’de kadro dışı bırakıldı. Alınan karar şaşkınlık oluştururken, Ilıcalı’nın “Yeni Salah” dediği Allahyar, son iki maçta kadroya alınmadı.

Galatasaray sportif direktörünü buldu: Sensibile dümende Galatasaray'ın patronu, Luis Campos’un da fikrini alarak, bir dönem Roma'nın scout ekibinde görev yapan İtalyan direktörde karar kıldı.

Galatasaray Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı! Türkiye’ye dönüyor Adı sürekli Beşiktaş ve Adana Demirspor ile anılan Burak Yılmaz ters köşe yaptı. Milli futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Burak Yılmazın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.