Türkiye Gazetesi

Futbolu bıraktıktan sonra taksi şoförlüğü yaparak parasını kazanan Zimbabveli eski milli oyuncu Charles Yohane araba hırsızlarının saldırısında hayatını kaybetti. Milli takımda 23 kez forma giyen Yohane Zimbabve'nin 2004 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda da yer almıştı.

ARABA HIRSIZLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Charles Yohane'nin kardeşi Lewis, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ağabeyinin taksi şoförlüğü yaptığı sırada silahlı araba hırsızları tarafından kaçırıldığını ve başından vurulduğunu kaydetti. Yohane'nin cesedi Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un Soweto semtinde bulundu.

KULÜBÜN EN ÇOK FORMASINI GİYEN FUTBOLCU

48 yaşındaki Charles Yohane, profesyonel futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Güney Afrika'nın Bidvest Wits takımda geçirirken, 268 kez ile kulübün en çok formasını giyen futbolcusu oldu.

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